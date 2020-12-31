Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал 2020 год Годом медицинского работника. Об этом глава региона написал в своем «Инстаграме», где публично поздравил врачей с Новым годом. По его словам, в этом году они стали самыми главными героями.- К этому моменту общее число заболевших коронавирусом в Свердловской области с начала эпидемии превысило 58 тысяч человек. Все они на время поменяли свой статус. Перестали быть учителями, строителями, продавцами, а стали пациентами, чьё здоровье и успешный исход болезни — полностью в руках наших врачей. Именно медики — настоящие герои уходящего года. Каждый день они продолжают совершать профессиональный и человеческий подвиг, - написал Евгений Куйвашев.Губернатор также накануне лично поздравил медработников больницы №40, которые с самого начала пандемии сражались с коронавирусом.