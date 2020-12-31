В новогоднюю ночь принято запускать салюты и фейерверки. Но часто люди забывают о безопасности и праздник может превратиться в трагедии. Чтобы этого не произошло, в департаменте информационной политики Екатеринбурга, просят уральцев соблюдать правила во время запуска салютов. В первую очередь необходимо выбрать площадку подальше от жилых строений.- Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак, – говорится в памятке.