Полиция Екатеринбурга запустила профилактическую операцию «Купюра». По словам сотрудников МВД, в новогодние праздники увеличиваются попытки сбыта поддельных денег. Поэтому полицейские проводят инструктаж среди работников торговли на рынках и торговых центрах. Тем объясняют, как распознать поддельную купюру.- В настоящее время поддельные банкноты, изготовленные с применением капельно-струйных принтеров, имитацией полимерной полосы и лазерной микроперфораци, имеют очень хорошее качество, и зачастую даже опытные сотрудники банковских учреждений не всегда могут отличить подделку от купюры изготовленной предприятием ГОЗНАК, - объясняют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.Полиция также призывает уральцев быть внимательными при покупках. Всегда проверяйте купюры, которые вам выдают, особенно крупные.