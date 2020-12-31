В Свердловской области сотрудники полиции помогли водителю большегруза, у которого замёрзло топливо. Как рассказали в областной ГИБДД, вечером два инспектора ДПС из Краснотурьинска младший лейтенант полиции Михаил Белянкин и сержант полиции Сергей Бахмутов патрулировали трассу. На 25 километре автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель» они заметили грузовой автомобиль на аварийке.- Водитель, 37-летний мужчина, рассказал сотрудникам полиции, что он возвращался домой в Североуральск из Серова. В дороге из-за понижения температуры до -30 градусов в баке замёрзло топливо, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.Инспекторы предложили водителю пересесть в патрульную машину, где напоили чаем и отогрели. А в это время полицейские остановили другой грузовик, водитель которого согласился отбуксировать транспорт. Большегруз оттащили до Североуральска.