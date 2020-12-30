В Нижнем Тагиле в Городской больнице № 1 глава города наградил медиков, которые работают в «красной зоне» с коронавирусными пациентами. Мэр отметил всех, кто участвует в борьбе с новой инфекцией, рискуя жизнью и здоровьем.- Врачи в ответ поблагодарили администрацию и предприятия города, которые обеспечили больницу средствами индивидуальной защиты и необходимым оборудованием, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.Глава города вручал отличившимся медикам благодарственные письма и почетные грамоты. Всего награды удостоились 18 человек.