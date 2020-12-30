В Нижнем Тагиле завершился первый этап введения умной системы управления дорожным движением. По задумке этот механизм сможет контролировать потоки транспорта, регулировать работу светофоров, чтобы сделать движение в городе комфортным и безопасным.- Система предусматривает внесение изменений, например, ими могут стать ремонтные работы на участках дорог, дорожно-транспортные происшествия, перекрытия в связи с массовыми мероприятиями, - сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.Управление дорожным движением с помощью умных программ продолжится в 2021 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Нижнему Тагилу выделят на это 80 миллионов рублей из федерального бюджета.