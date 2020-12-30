В Свердловской области автоинспекторы пришли на помощь водителю фуры, который замерзал на трассе в мороз. Во время дежурства младший лейтенант полиции Михаил Белянкин и сержант полиции Сергей Бахмутов на трассе «Серов – Североуральск – Ивдель» увидели грузовик, который стоял на обочине «на аварийке». Мужчина рассказал, что из-за низкой температуры в его машине замерзло топливо- Сотрудники ДПС пересадили замерзающего в служебную машину и напоили горячим чаем, чтобы согреться, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Чтобы помочь мужчине добраться до дома, полицейские остановили еще один грузовик, водитель которого согласился взять фуру на буксир и доехать до Североуральска. Дальнобойщик поблагодарил автоинспекторов за неравнодушие и их помощь.