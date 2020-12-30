Екатеринбург вошел в топ-10 самых опасных городов России, так считает знаменитый блогер Илья Варламов. В своем новом видео, опубликованном на Youtube-канале, он поместил Екатеринбург на восьмое место, наш город опередил Москву и Санкт-Петербург.- В 2019 году в Екатеринбурге на один миллион жителей приходилось 13 тысяч преступлений, - сообщает блогер.По мнению Варламова, столица Урала уверенно держит марку лихих девяностых. Также в рейтинг вошли Ростов-на-Дону, Шахты, Челябинск, Благовещенск, Улан-Удэ, Магадан, Кызыл.