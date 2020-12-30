На ВИЗ-Стали и ВИЗе (предприятия Группы НЛМК) определили победителей конкурса «Молодой лидер 2020», который направлен на выявление и развитие работников с высоким потенциалом, формирование заинтересованности в профессиональном и карьерном росте у металлургов до 35 лет.Конкурс стартовал в июне и в связи со сложной эпидемиологической обстановкой часть этапов проходила в онлайн-формате. В ходе состязаний претенденты на победу померялись силами в спортивных состязаниях и деловой игре.Заключительный этап прошел очно в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский» без зрителей и с соблюдением защитных мер, в том числе в виде предварительного тестирования на коронавирус всех участников мероприятия.По результатам отборочных туров в финал вышли 12 работников ВИЗ-Стали и 5 – ВИЗа. Жюри в составе руководителей предприятий оценивало их интеллектуальные и творческие способности, умение работать в команде и уверенно держаться на сцене.Победителем конкурса «Молодой лидер ВИЗ-Стали» стал мастер энергоуправления Алексей Волгин. Звание «Молодой лидера ВИЗа» присвоено слесарю-ремонтнику Игорю Романюку. Победителей отметили дипломами, памятными подарками и денежными премиями от 35 до 60 тысяч рублей. Всех финалистов материально поощрили и внесли в базу перспективных работников предприятий.