В Екатеринбурге по горячим следам раскрыли кражу кассового аппарата из магазина. В ночь на 30 декабря горожане обратились в полицию и рассказали, что заметили разбитое окно в оружейно-рыболовном центре. На место тут же выехал экипаж Росгвардии.- Во время осмотра полиция выяснила, что из магазина пропал кассовый аппарат. По записям камер видеонаблюдения составили приметы подозреваемого, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.Правоохранительные органы быстро вышли на след горе-грабителя, им оказался 18-летний местный житель, свою вину он уже признал.