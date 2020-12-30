В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 16-летнюю Александру Скрека. Девушка вышла из дома в Лечебном микрорайоне 29 декабря, и до сих пор об ее местонахождении ничего неизвестно.- Рост девушки составляет 167 сантиметров, полное телосложение, карие глаза, темные волосы, до плеч покрашенные, стрижка под полубокс, во что была одета девушка в момент пропажи, неизвестно, - сообщают добровольцы, которые занимаются поисками.Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите волонтерам по номеру +7 900 044 02 20 или по телефону 02.