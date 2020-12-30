В Екатеринбурге и Свердловской области 158 человек скрыли свой COVID-статус, не предоставив вовремя информацию после возвращения из других стран. Всех их оштрафовали.Всего с 1 августа 2020 года в Свердловскую область приехали 51 910 человек. Из них тест на коронавирус в течение первых трех суток сделали 50 603 человека. Правила тестирования и передачи данных нарушили 1 307 человек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».В итоге на 853 жителей региона составили протоколы, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей, 454 жителям Свердловской области отправили извещения, оштрафовали на сегодняшний день 158 человека на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.