В Серове 28 декабря 16-летний студент местного техникума вечером пришел домой к своему 24-летнему знакомому, проживающему в одном из домов по улице Советской Конституции.В момент совместного застолья между хозяином квартиры и его гостем вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина по фамилии Шалаев напал с ножом на парня. В больницу ночью студента доставили с ножевым ранением груди, а также порезанной губой, шеей и головой.Нападавшего Шалаева, по данным источника «КП-Екатеринбург» оперативно задержали сотрудники полиции, он уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ, молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.Пострадавший студент остается в больнице.