Сотрудники отдела по работе с личным составом УМВД по Екатеринбургу посетили детские центры в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».Как известно, в преддверии Нового года все ожидают чуда – как взрослые, так и дети. И больше всех нуждаются в тепле те дети, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию.Полицейские не остались равнодушными, с подарками от Деда мороза и Снегурочки они посетили детский центр «Отрада» и социальный центр в Октябрьском районе.Воспитанники показали полицейским новогоднее представление: читали стихи, пели песни, танцевали и с восторгом демонстрировали силовикам новогоднюю елку. Полицейские, в свою очередь, напомнили ребятам о том, как нужно вести в общественных местах и рассказали, как соблюдать личную безопасность.Старший специалист ОРЛС УМВД по Екатеринбургу капитан внутренней службы Олег Смолин рассказал детям о спорте, как он влияет на мировоззрение, и о том, как человек благодаря тренировкам становится стойким к трудностям.- Новый год – это праздник, который все ждут с нетерпением, особенно дети. Ребята мечтают о разном, но для всех одинаково важны искренняя забота и внимание, – отметили полицейские.После мероприятия силовики поздравили детей с новогодними праздниками, подарили сладкие подарки и пожелали им исполнения всех желаний, а также успехов в достижении поставленных целей.