Заместитель губернатора Свердловской области рассказал о планируемых изменениях в системе здравоохранения в Свердловской области на следующий год. Интервью с ним опубликовали на информационном портале нашего региона. Павел Креков рассказал, что в мероприятия, которые планируется провести, будут вложены серьезные федеральные и региональные средства.- Они пойдут на модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Уже сегодня подготовлено медико-техническое задание и проработан вопрос с меценатами, связанный со строительством нового многопрофильного медицинского учреждения на базе когда-то существовавшей больницы скорой помощи в Екатеринбурге, - рассказал заместитель губернатора. - В планах также - строительство нескольких небольших быстросооружаемых многофункциональных медицинских госпиталей - по аналогии с тем, что был построен в Краснотурьинске по инициативе Олега Дерипаски.По словам Павла Крекова, такие медцентры, в эпиднеблагополучный период будут исполнять функцию инфекционных стационаров. В другие периоды они смогут усиливать реанимационную и терапевтическую службу. Еще один планируемый в следующем году проект - это модернизация областного онкодиспансера. Кроме того, продолжится оснащение медицинских учреждений новым оборудованием.Еще одно изменение - это перевод учреждения здравоохранения, которые ранее находились в ведении региона и города в ведение государства. Это, по мнению замгубернатора, должно улучшить их материальное положение, информационное обеспечение и качество их работы.