Молодой талант из Екатеринбурга создал забавный мультфильм-короткометражку о говорящих новогодних елках. В своей работе 18-летний Александр Вахранев поднял тему проблемы вырубки деревьев для украшения домов в праздник.По сюжету, желтый Lego-человечек приезжает на лыжах в лес, чтобы срубить ель. Но деревья в лесу оказываются говорящими и дают отпор дровосеку. Напуганный мужичок едва уносит ноги из волшебного леса и горюет, что остался без главного символа Нового года.- Слушай, мужик, мы тут посовещались и решили тебе подарить маленькую ель, - говорят елки главному герою. Добравшись до города, дровосек обращается к шерифу полиции, но тот не верит в его рассказ.- То есть вы утверждаете, что стая говорящих елок избила вас, полчаса гоняла по лесу, а потом они резко подобрели и подарили вам елочку?! – недоуменно спросил начальник полиции.- Да! Все так и было! - Ну, какой год, такие и елки, - отвечает помощник шерифа.