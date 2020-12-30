Свердловская область возглавила «рейтинг» российских регионов по числу зафиксированных убийств. Это следует из годового отчета Генеральной прокуратуры РФ. По данным ведомства, в 2020 году в Свердловской области было совершено 283 убийства, а Московской области – 272, в Республике Татарстан – 234.В целом за последние три года количество преступлений на Среднем Урале выросло на 8%.Также в нашем регионе выявлено наибольшее количество рецидивов - 1,6 тысячи. Однако, согласно документу, общая тенденция по стране показывает сокращение числа зарегистрированных убийств: если с января по ноябрь 2017 года было зафиксировано 9,1 тысячи убийств, то в тот же период нынешнего года - 7,2 тысячи, что на 20,4% меньше.