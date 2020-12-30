Печь КС является основным металлургическим оборудованием, предназначенным для обжига шихты в процессе производства цинка. Парк обжигового цеха насчитывает пять обжиговых печей. В отличие от ежегодных текущих ремонтов капитальный проводится с периодичностью раз в 8-10 лет. Это необходимо для поддержания безопасного и работоспособного состояния данного оборудования.Капитальный ремонт обжигового комплекса представляет собой полное обновление печи и установки испарительного охлаждения. Фактически, старая печь демонтируется вместе с фундаментом и на ее месте строится новая. От качества проводимых мероприятий зависит бесперебойность и продолжительность работы печи, и чем она дольше, тем рентабельнее деятельность цеха и всего цинкового производства.На то, чтобы демонтировать старую печь, у сотрудников предприятия ушло около месяца, причем все это проводилось без остановки производственного процесса. Монтаж новой печи осуществлялся на месте. Корпус печи, который является важнейшим элементом, выполнен из 10-миллиметровой углеродистой стали. При выполнении огнеупорной кладки использовалось более 10 видов огнеупорного кирпича, способного выдержать температуру до 950-980 °С. Во время футеровки кирпич выкладывают в несколько слоев, общей толщиной в 560 мм, низ (подина) печи заливается жаропрочным бетоном, а также собираются газоходный тракт и элементы испарительного охлаждения.Главная цель мероприятий - стабильная безаварийная работа объекта для обеспечения промышленной безопасности и выполнения плана производства. Затраты предприятия на выполнение капремонта составили около 72 миллионов рублей.