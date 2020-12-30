Неделю назад свердловский областной перинатальный центр ОДКБ, где ежедневно в среднем появляется на свет 15 малышей, отметил 10-летний юбилей. А накануне произошло еще одно значимое и радостное событие - в центре родился 50-тысячный ребенок. Мамочка из Нижнего Тагила в 7:35 родила девочку весом 4 килограмма 160 граммов.- Я очень счастлива! Столько добрых слов мы с моей девочкой услышали. Конечно же, неожиданно и приятно, что получился такой двойной подарок на Новый год, - поделилась молодая мама Ангелина.Женщина и новорожденная малышка чувствуют себя хорошо. Сейчас они принимают поздравления от родных и ждут выписки домой, где новорожденную ждет старшая сестренка.