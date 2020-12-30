Железнодорожные вокзалы ОАО «РЖД» оформлены праздничной атрибутикой и иллюминацией, на крупнейших из них установлены новогодние елки. Накануне праздника по громкоговорящей связи вокзалов прозвучат поздравления с Новым годом.На вокзале Екатеринбург для создания праздничной атмосферы установлена тематическая фотозона. Все желающие могут сделать новогодний снимок на память. 30 декабря пассажиров поздравит «Рождественский хор». В живом исполнении прозвучат новогодние и рождественские хиты на русском и английском языках. На перроне екатеринбуржцев и гостей города будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой.Праздничные мероприятия запланированы и в поездах. Порядка 126 тысяч пассажиров планируют отправиться в путешествие поездами дальнего следования 31 декабря. Встречающих новогоднюю ночь в пути ждут традиционные поздравления начальника поезда, детей – сладкие угощения. В вагонах-ресторанах будет предложено специальное праздничное меню.Кроме того 31 декабря пассажирам ряда поездов АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») доступны 50%-ные скидки при поездке на верхних полках купейных вагонов. Подробности и список поездов можно уточнить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».Сюрпризы для пассажиров подготовили и пригородные перевозчики: различные конкурсы и мастер-классы онлайн, новогодние акции с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также сладкие подарки и сувениры будут ждать пассажиров, отправляющихся пригородными поездами. «Свердловская пригородная компания», например, порадует своих пассажиров праздничными новогодними открытками с изображением электропоезда «Ласточка».