Сотрудника скорой Нижнего Тагила и члена профсоюза медработников «Действие» Михаила Смольникова вызвали в полицию после «народного схода» против аутсорсинга. Полицейские попросили его дать объяснение по поводу фотографии, на которой медики стоят на фоне тагильского Драмтеатра с плакатами. При этом плакаты очень похожи на те, которые медики использовали на видеообращении против аутсорсинга, опубликованном ранее.- После мероприятия меня пригласили в отдел полиции для разъяснительной беседы. Причиной для этого стало то, что некоторые СМИ называли меня организатором собрания. Кроме того в следственных органах проверяют достоверность фотографии, размещенной в интернете, - рассказал Михаил Смольников TagilCity.ru.По его словам, это - фотомонтаж, так как на снимке нет снега, деревья еще зеленые, а медики при этом стоят в зимних куртках. Сам «народный сход» по поводу перевода скорой помощи Нижнего Тагила в частные руки прошел накануне.В МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что Михаила Смольникова для дачи объяснений пригласили проехать в отделение добровольно и ему ничего не грозит.Напомним, что изначально сотрудники скорой в Нижнем Тагиле хотели согласовать проведение митинга, но из-за коронавируса им не разрешили собраться. Тогда медики и водители собрались провести несанкционированный митинг.Отметим, что 24 декабря было подписано соглашение о переводе автопарка на аутсорсинг. При этом водители продолжают борьбу с передачей машин в частные руки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавврач скорой помощи Нижнего Тагила подписал соглашение о переводе на аутсорсинг. Водители намерены добиваться расторжения контракта (подробнее)