В Екатеринбурге собираются ввести новые правила для владельцев домашних животных. На рассмотрение Екатеринбургской городской Думы проект правил внес временно исполняющий полномочия главы города Алексей Орлов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.- Два года назад, в декабре 2018 года, вступил в силу федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании которого в столице Урала и был разработан этот документ, - сообщается на сайте мэрии.Так, согласно новым правилам владельцы животных обязаны:- соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы содержания домашних животных, установленные законодательством РФ;- информировать органы ветеринарного надзора о случаях нападения домашних животных на человека. Незамедлительно доставлять питомцев, напавших на человека, в ветеринарное учреждение для осмотра;- содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, в случае заболевания обеспечивать оказание ветеринарной помощи;- обезопасить граждан от нападения домашнего животного;- убирать экскременты, оставленные домашним животным;- при выгуле собак в жилых микрорайонах с 23:00 до 7:00 обеспечивать тишину;- обеспечить выгул собак в соответствии с требованиями, указанными в правилах;- осуществлять торговлю домашними животными только в специально отведенных местах: в обществах (клубах), магазинах, питомниках и на специализированных рынках;- в случае отказа от права собственности на домашнее животное или невозможности его дальнейшего содержания передать его новому владельцу или в приют, которые могут обеспечить условия его содержания.Отдельная статья правил разъясняет порядок умерщвления, а также захоронения животных в соответствии с ветеринарным законодательством.Также согласно новым правилам, на территории Екатеринбурга запрещается:- проводить собачьи бои;- бросать, оставлять без пищи, воды и попечения домашних животных;- применять к домашним животным любой вид оружия, кроме случаев самообороны;- применять к домашним животным методы физического и иного воздействия, которые могут быть квалифицированы как жестокое обращение;- принудительно изымать из естественной среды обитания и содержать в домашних условиях диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с людьми, за исключением служебных целей (дрессировщиками, работниками зоопарков и иными специалистами) и оказания ветеринарной помощи в условиях, обеспечивающих гуманное обращение.За нарушение этих требований владельцы животных будут нести административную, уголовную и иную ответственность, установленную законодательством.