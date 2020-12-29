В Екатеринбурге практически завершился сбор средств на самый дорогой укол в мире для пятимесячного Миши Бахтина. Малыш родился с диагнозом СМА (Спинальная мышечная атрофия). Чтобы собрать деньги, родители мальчика запустили обратный отсчет до нового года под лозунгом «Чудеса случаются!». На 29 декабря простыми гражданами без помощи меценатов было собрано 125 миллионов рублей.- До нового года остается 2 дня, нужно собрать еще 39 миллионов рублей, мы верим в новогоднее волшебство, - написала мама Миши, ведущая инстаграм, в котором объявлен благотворительный сбор.В сборе средств активно помогает фонд Ройзмана, в котором объявили о продаже хоккейной клюшки Андрея Василевского. С этим инвентарем спортсмен выиграл свой первый кубок Стэнли.