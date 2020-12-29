29 декабря в Екатеринбурге на базе Центральной городской больницы № 3 открыли современный центр амбулаторной онкологической помощи. Благодаря ему, можно будет обеспечить раннюю диагностику заболеваний, связанных с онкологией, а также приблизить медицину к населению.- Диагностика позволит снизить количество запущенных случаев онкологических заболеваний, а работа специалистов высокого уровня даст возможность существенно повысить качество жизни пациентов, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.Сейчас в центре установлены современные компьютерные томографы, цифровые рентгены и прочее необходимое оборудование. В планах администрации открывать подобные центры и в других районах города.