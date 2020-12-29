Мэрия Екатеринбурга рекомендовала компании «Маяк» не сносить здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) по адресу Декабристов, 20. Такое решение приняли на совещании в администрации города.Застройщику посоветовали приостановить работы на объекте до установления историко-культурной ценности объекта, - сообщает пресс-служба мэрии города.Чиновники призвали застройщика оказать содействие управлению государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в проведении исследования по установлению историко-культурной ценности объекта. Напомним, здание, построенное в 1930 году, хотят снести, а на его месте воздвигнуть многоэтажку.