В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь организуют дополнительные рейсы трамваев для перевозки пассажиров. Из-за морозов в ночь с 31 на 1 число количество резервного транспорта уменьшится, если сравнивать с прошлым годом. По одному дополнительному вагону получат следующие маршруты: №3, № 10, № 1/12, № 15.- Каждую ночь, в том числе новогоднюю, с 3:40 до 5:40 пассажиры могут воспользоваться дежурными поездами, которые курсируют ежедневно, - сообщают в МУП «Тагильский трамвай»Вечером 31 декабря и утром 1 января количество вагонов на линии уменьшаться не будет, все регулярные маршруты начнут работу 1 января по расписанию выходного дня с 5-6 часов утра в полном объёме.