На сегодняшний Свердловская область получила 8050 доз вакцины «Спутник V», из которых использовано чуть более семи тысяч. Через несколько дней планируется поступление новой партии лекарства, ею можно будет привить до десяти тысяч человек.- До конца января планируется получение 50-60 тысяч доз вакцины. Всего к марту должно быть получено до 500 тысяч доз. Это связано с тем, что предприятия нарабатывают мощность и начинают работу с большими масштабами, - об этом сообщил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге оперштаба.Напомним, запись на прививку от COVID-19 должна стартовать 1 января 2021 года, оставить заявку можно на сайтах больниц Свердловской области.