37-летнему Вячеславу Попову, которого следствие считает виновным в убийстве 27-летней гражданской жены на входе в здание мирового суда в Первоуральске, предъявили обвинение сразу по шести статьям УК. Об этом рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.Напомним, уральца обвиняют в убийстве своей бывшей гражданской жены Полины Драницы. Женщину пытался спасти судебный пристав, но сделать ему это не удалось. Вячеслав Попов нанес силовику несколько ударов, ранив руку. На приставе был бронежилет, что спасло ему жизнь.Также в ситуацию пытался вмешаться случайный посетитель суда. Но ему также не удалось остановить разъяренного мужчину. Всего он нанес бывшей сожительнице 13 ударов ножом.- Судебному приставу были причинены повреждения, которые расценены экспертом как причинившие вред здоровью средней тяжести, - уточнили в прокуратуре.За этот эпизод уральцу предъявили обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Также Вячеславу Попову прядъявили обвинения по статьям убийство, покушение на убийство двух и более лиц, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и и в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба.В региональном СКР рассказали, что расследование по этим уголовным делам уже закончено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.- Гражданин, о котором идет речь, и ранее был не в ладах с законом: в 2008 году он был судим по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. - Для поимки злоумышленника личный состав полиции Первоуральска был поднят по тревоге. Проводился комплекс оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию скрывшегося подозреваемого по горячим следам. На его розыск были ориентированы все наряды ОВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Если ему не нравилось, сразу бил в \\"бубен\\"»: уралец, который убил гражданскую жену в суде, занимался тайским боксом. Мама троих детей 27-летняя Полина Драница шла на суд, где рассматривалось дело о домашнем насилии. Обвиняемым по делу о «Побоях» шел ее гражданский супруг 37-летний Вячеслав Попов (подробнее)