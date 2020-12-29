В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Мичурина произошла авария. Столкнулись маршрутное такси, следовавшее по маршруту № 77, и автомобиль Hyundai. Фотографии с места происшествия прислали очевидцы.- На кадрах видно, что бок машины заметно помят, однако пострадавших нет, - сообщают свидетели ДТП.Пассажиров маршрутки пересадили в другой автобус. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.К ЧИТАТЕЛЮ Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru