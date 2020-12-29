В Екатеринбурге автоинспекторы проверяют качество расчистки дорог от снега. Сотрудники ГИБДД выявляют нарушения, которые могут спровоцировать аварии, к ним относятся нерасчищенные полосы, снежные валы и накаты.- По сравнению с прошлым годом количество аварий из-за плохого содержания дорог выросло на 260%, резко увеличилось число пострадавших, - сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.Дорожникам уже выдали 85 предписаний для устранения нарушений и обработки опасных участков проезжих частей. Несмотря на это, ненадежными остаются улицы в Ленинском и Орджоникидзевском районах.