В Екатеринбурге с 1 января повысят плату за детские сады. Соответствующее распоряжение подписал начальник Департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.Так, размер платы в ясельных стандартных группах, посещающих детский сад на 10,5 часов, составит 2 700 рублей в месяц, 830 рублей в месяц - если ребенок остается на короткий день, с разовым питанием.Для стандартной группы, в которой дети находятся 10,5 часа, плата составит 3 170 рублей в месяц. Это больше на 100 рублей, чем родители платят сейчас. Двенадцатичасовые группы будут обходиться родителям в 3 340 рублей, группы круглосуточного пребывания - в 3 830 рублей в месяц.Сейчас руководство дошкольных учреждений уже уведомляет родителей воспитанников о повышении оплаты. Объявления рассылают по родительским чатам и публикуют на официальных сайтах детских садов.