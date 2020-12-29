Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Свердловской области об аномально низких температурах в начале новогодних каникул.- По данным синоптиков холодная погода продержится до 3 января, ночами температура может опуститься до -36 градусов, - сообщает пресс-служба пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.Спасатели призывают соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность. Ранее ведомство составило памятку, каких рисков стоит избегать во время аномально низких температур.