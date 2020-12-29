В Нижнем Тагиле под окнами пятиэтажки на улице Быкова, 29 накануне вечером нашли пятилетнюю девочку. Ребенок лежал на снегу в верхней одежде. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».- По данному факту инспекторы ПДН отдела полиции 16 проводят проверку, выясняют все обстоятельства. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, - рассказали в полиции.Также там отметили, что пока неизвестно как девочка оказалась под окнами дома. Маму ребенка не удалось опросить, так как она находилась в нетрезвом состоянии. Известно, что женщину неоднократно привлекали к ответственности за злоупотребление спиртных напитков.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru