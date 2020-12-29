Всеволод Могучев, пиарщик скандального отца Сергия, попал в больницу и благодаря этому избежал суда. Об этом сообщает пресс-служба свердловского областного суда.Материалы дела на сторонника бывшего схимонаха из Среднеуральского женского монастыря Всеволода Могучева поступило 29 декабря. Его хотели привлечь к административной ответственности за неповиновение сотруднику полиции во время исполнения служебных обязанностей. Но суд так и не начал рассматривать дело Могучева.- Могучев не был доставлен в зал судебного заседания для рассмотрения дела по существу. Прибывшая бригада скорой помощи забрала его в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи, - прокомментировали в пресс-службе суда.Напомним, ночью 29 декабря бойцы спецназа штурмовали Среднеуральский женский монастырь, который полгода назад захватил отец Сергий. Опального схимонаха еще в начале осени отрекли от церкви и извергли из сана. Силовики Силовики оцепили территорию монастыря, пока в келье монаха шли обыски. В это время самого Сергия ( в миру Николай Романов) был на допросе у следователей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)