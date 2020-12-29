Общее количество выписанных из больниц после лечения от COVID-19 достигло 50 115. Об этом сообщает региональный оперштаб. Только за сутки домой из медучреждений отправили 405 выздоровевших пациентов.Сейчас состояние 578 человек, проходящих лечение в больницах региона, оценивается как тяжелое. 360 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 238 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы, находящиеся под управлением Минздрава региона, составляет 1 079. Проходящих лечение в больницах , находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга - 2 341. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Также по данным оперштаба за сутки выявили еще 401 новый случай заражения. Общее число зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 57 782.