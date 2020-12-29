Перед новогодними праздниками Екатеринбург и Свердловская область вышли на уверенное плато по заболеваемости COVID-19. Каждый день из инфекционных отделений больниц выписывается на несколько человек больше, чем попадают на лечение.К концу декабря 2020 года в больницах Среднего Урала остается 2 500 коек свободных для коронавирусных больных. Это 25% общего коечного фонда в регионе.- У нас есть шанс перейти к снижению заболеваемости, потому что снизилось число заболевших ОРВИ. Поэтому в праздники нужно соблюдать меры безопасности, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Также в регионе началась вакцинация, пока 70% от числа всех привитых от коронавируса в Свердловской области – это медики. Далее идут учителя и сотрудники органов правопорядка.