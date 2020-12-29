Сотрудники ГИБДД поздравили водителей Екатеринбурга с наступающими праздниками вместе с лисами баскетбольного клуба УГМК - Майком и Машей. Инспекторы напомнили горожанам и гостям уральской столицы о соблюдении ПДД и подарили полезные сувениры. Также автомобилистам вручили последнюю редакцию Правил дорожного движения.- Предновогоднее мероприятие не только поднимает настроение горожанам, для автоинспекторов это отличный повод напомнить об ответственном поведении на дороге, заботе о других участниках дорожного движения, благоразумии и трезвости в новогодние праздники, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.Это мероприятие стало частью Всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз». Подобные акции пройдут и в других городах Свердловской области. Госавтоинспекторы отметили, что такие новогодние поздравительные мероприятиями стали традиционными. Они проводятся ежегодно перед праздничными каникулами.