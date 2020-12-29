В Свердловской области заготовлено около 970 литров плазмы с антителами к COVID-19. В оперштабе отметили, что ее применение получило широкое применение. Уральцы, переболевшие коронавирусом охотно становятся донорами.- Благодаря этому удается создавать неснижаемый запас «антиковидной» плазмы для бесперебойного обеспечения медицинских организаций Свердловской области, - рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.Напомним, что губернатор Свердловской области ранее отмечал, что благодаря «антиковидной» плазме коронавирус протекает легче. В Екатеринбурге сдать плазму можно в Областной станции переливания крови, которая находится на улице Пальмиро Тольятти, 8. Узнать все подробности можно по телефонам (343) 212-90-44 или (343) 233-46-61.