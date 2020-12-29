В полдень, 29 декабря 2020 года, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посетила обитель отца Сергия – Среднеуральский женский монастырь, который сегодня ночью взял штурмом спецназ Росгвардии.Сейчас сам отец Сергий отправлен в Москву, где в Басманном суде ему выберут меру пресечения. По словам Татьяны Мерзляковой, паства хочет вернуть отца Сергия, поэтому им пришлось объяснять, почему в этот процесс влезло государство.- Сергий пошел на политическую атаку, и вот за это сейчас поплатились все. Батюшка может многое говорить, но не все снимать и выдавать это в свет. Сегодня, когда это все случилось, я вижу, что эта агрессивная пропаганда сыграла против них, - говорит Татьяна Мерзлякова.Также омбудсмен обратила внимание на то, что органы опеки не очень часто навещали детей в монастыре.- Сейчас здесь находятся несколько детей по нотариальной доверенности. На мой взгляд, это очень большая ошибка. Здесь все надо следить органам опеки, - говорит Татьяна Мерзлякова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОН. Бывшего схимонаха задержали и отвезли на допрос (подробнее)«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен решит Басманный суд (подробнее)