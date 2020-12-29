Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сейчас находится рядом с территорией Среднеуральского женского монастыря, который в ночь на 29 декабря штурмовал спецназ.Омбудсмен рассказала, о чем она говорили с силовиками.- Я подошла к ОМОНу и говорю: вы зачем шли к детям – в детский корпус (дети там живут с мамами)? Мне ответили, что там расположена бухгалтерия и шли они туда. Комнаты детей они не трогали, но тем не менее, мамы выскочили. Бухгалтерию они вскрыли, - рассказала Татьяна Мерзлякова.Омбудсмен уточнила, что сейчас будет встречаться с «другой стороной этого религиозного мира». С ее точки зрения необходимо вести переговоры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)