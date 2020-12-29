Записаться на прививку от коронавируса можно будет на сайтах больниц Свердловской области. Это следует из приказа регионального Минздрава, опубликованного на сайте ведомства. Запись должна стартовать с 1 января 2021 года.Согласно документу на сайте должен появиться раздел «Подать заявку на вакцинацию от COVID-19». В нем будут размещены специальные поля, в которых, желающие поставить прививку, будут указывать свое имя и номер контактного телефона.Сотрудники медучреждений после получения заявки в течение десяти дней должны будут перезвонить и провести анкетирование желающих поставить прививку, разъяснив показания и противопоказания к вакцинации, условия ее проведения и даты поступления вакцины в поликлинику.Напомним, что записаться на прививку от коронавируса можно также по телефону 122. Планируется, что массовая вакцинация стартует в начале 2021 года. Сейчас, по данным заместителя губернатора Павла Крекова, в городах Свердловской области развернуто 19 прививочных пунктов, обеспеченных необходимым оборудованием для хранения вакцины. С началом масштабной вакцинации их число планируется увеличить до 76.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпубликован список больниц Свердловской области, куда поступит вакцина от коронавируса. Ставить прививки будут в 18 медучреждениях региона (подробнее)«Иммунитет формируется на 42 сутки»: как в Екатеринбурге врачей прививают от коронавируса. Корреспонденты «Комсомолки» посмотрели, как «Спутник V» ставят людям, сталкивающимся с COVID-19 (подробнее)