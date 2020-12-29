Жительница Нижнего Тагила Надежда Кренева приняла участие в шоу «Перезагрузка», на телеканале ТНТ. На кастинг Надежду Креневу отправила сестра, которая уже участвовала в проекте четыре года назад.- Они мне позвонили, выслали анкету, а спустя неделю позвонили и сказали, что прошла кастинг, - рассказала TagilCity.ru участница шоу.Надежда поделилась, что сначала хотела отказаться от участия, так как переживала, как оставит хозяйство и детей на время съемок. Однако муж поддержал инициативу жены и сказал, что справится без нее. Тогда Надежда решилась и уехала в Москву на целый месяц. Съемки происходили практически каждый день.- Это незабываемо! Выспалась, отдохнула, привела мысли и голову в порядок, - поделилась Надежда. - Они исполнили мои заветные желания! Избавили меня от ужасной морщины на лбу, привели в порядок зубы.Она отметила, что все процедуры оплачивали организаторы проекта. Сейчас Надежда уже вернулась домой и отмечает, что после преображения муж стал относится к ней по-новому.- Он мне вновь признался в любви, дарит подарочки и устраивает свидания. Это самое невероятное, что за столько лет совместной жизни появились обновленные чувства,- говорит участница шоу.