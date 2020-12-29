В Среднеуральский женский монастырь, куда ночью 25 декабря нагрянули бойцы ОМОНа, приехала уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Татьяна Мерзлякова пытается поговорить с прихожанами, которые встали стеной возле ворот монастыря.После ночного штурма, сторонники отца Сергия встали на защиту храма. Утром 25 декабря они ждут представителей епархиальной комиссии.Напомним, штурм ОМОНа произошел в 1:00. По словам прихожан, силовики вывели на улицу людей, которые проживают на территории монастыря, в том числе и детей. Самого отца Сергия (в миру Николай Романов) отвезли на допрос в СКР, а сами следователи устроили обыск в келье опального монаха. Николая Романова в рамках уголовного дела о доведении до суицида. Позже стало известно, что отца Сергия этапировали на допрос в Москву.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗадержание отца Сергия, спецназ оцепил монастырь: прямая онлайн-трансляция. Корреспонденты «Комсомолки» передают с места основных событий в Среднеуральском женском монастыре (подробнее)В монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОН. Бывшего схимонаха задержали и отвезли на допрос (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Следователи проводят обыск в помещении, где жил опальный экс-схиигумен (подробнее)