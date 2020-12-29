В Екатеринбурге УГМК разрешили снести часть Приборостроительного завода, на месте которого собираются построить храм святой Екатерины. Согласно акту историко-культурной экспертизы, опубликованному на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, планируется демонтаж части пятиэтажного здания на Горького, 17б, которое располагается внутри комплекса завода. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».Корпус, который будут сносить, находится рядом с домом - музеем писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка на Пушкина, 27. Однако в документе отмечается, что памятник не пострадает, поскольку находится на значительном расстоянии от демонтируемого здания.Согласно документу, разборка, демонтаж и снос конструкций будет выполняться сверху вниз. На время работ вокруг здания возведут двухметровый забор. В экспертизе также указано, что при демонтаже следует исключить «динамические и вибрационные воздействия» на соседние участки.В пресс-службе УГМК отметили, что информация, опубликованная в акте Управления Госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, исчерпывающая, поэтому комментировать ситуацию необходимости нет.Напомним, что площадку под строительство Храма святой Екатерины выбрали путем общегородского опроса. В голосовании приняли участие 97 143 человек. За территорию Приборостроительного завода отдали 56 008 голосов.