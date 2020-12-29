Изучение и прогнозирование потребностей грузоотправителей, а также улучшение коммерческой инфраструктуры в перспективных точках погрузки позволяет Свердловской железной дороге привлекать дополнительные объемы грузов. Так, в ноябре погрузка на СвЖД выросла на 5%. В целом с начала 2020 года объемы грузоперевозок выросли на 1,3% и превысили 130 млн тонн.СвЖД изучает работу потенциальных грузоотправителей в зоне тяготения железнодорожных станций. Учитываются такие параметры, как объемы и ритмичность производства, номенклатура выпускаемой продукции, логистика (доставка сырья, комплектующих, готовых изделий), перспективы дальнейшего развития.В частности, проведенный анализ производственных циклов предприятий «Югорского лесопромышленного холдинга» (от заготовки древесины до отправки готовой продукции) позволил СвЖД оптимизировать их логистику. На железнодорожный транспорт были переключены перевозки круглого леса, пиломатериала, бруса и древесно-стружечной плиты. Обеспечена ускоренная доставка сырья и готовой продукции по согласованному расписанию. Организованы перевозки грузов клиента в контейнерах. Предприятия холдинга в 2020 году нарастили производство и увеличили отправку продукции со станций Алябьево и Нягань более чем в два раза (до 168 тыс. тонн).Аналогичная адресная работа проведена с предприятиями «Трубной металлургической компании» (Северским и Синарским трубными заводами). В текущем году между производственными площадками холдинга по железной дороге перевезено более 150 тыс. тонн грузов.В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» СвЖД обеспечивает перевозку и хранение инертно-строительных грузов. Выгрузка щебня, необходимого для строительства дороги Ноябрьск – Муравленко, организована на грузовом терминале станции Ноябрьск-1. Строительство автотрассы Тюмень – Тобольск обслуживает новая производственная площадка на станции Усть-Тавда. С целью консолидации продукции расположенных в границах СвЖД карьеров создан транспортный хаб на станции Осенцы.Развивается услуга терминальной переработки инертных тяжеловесных и тарно-штучных грузов по принципу «Удаленный распределительный склад». Сервис предусматривает хранение груза на терминале и его отгрузку с площадки на основании заявок заказчика. Оформление документов и взаимодействие с клиентом организовано дистанционно.