В Екатеринбурге сегодня ночью неизвестные обстреляли двух мужчин. Конфликт произошел возле магазина на Луначарского, 81.- В районе полуночи пришел в магазин. Стоял, пока ждал своей очереди, смотрел в сторону двери, раздались хлопки. Я думал сначала, что фейерверк может кто-то запустил или прикалывается кто-то. В этот момент забегают два парня. Они стояли вообще никого не трогали. У одного было видно, что куртка пробита, и резиновые пули в подкладке были. А второй сразу скинул куртку и одежду, у него прям раны были, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец.Сотрудники магазина вызвали полицию и скорую. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что госпитализация пострадавшему мужчине не потребовалась. От подачи заявления в полицию он отказался.- По факту инцидента сотрудниками отдела полиции № 1 проводится проверка, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru