Елка Екатеринбурга на Площади 1905 года вошла в топ-3 самых высоких в России. Рейтинг составил портал ТурСтат. Новогоднее дерево высотой 50 метров обошла только ель в Красноярске в Татышев-парке, которая оказалась выше на пять метров.Третье место заняла елочка в городе Грозный на площади имени А. Ш. Кадырова. Ее высота составила 40 метров. Всего в рейтинг вошли 10 городов. На последнем месте оказалось 30-метровое новогоднее дерево на Центральной площади во Владивостоке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБез торжества и фейерверка: ледовый городок 2021 в Екатеринбурге открылся. Из-за пандемии коронавируса в этот раз он скромнее, чем в прошлые годы - нет горок и аттракционов (подробнее)