В Талицком районе на 239 км автодороги Екатеринбург-Тюмень накануне вечером произошла смертельная авария. Семья из пяти человек ехала к родственникам в Новосибирскую область, когда водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение.- 43-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени по своей полосе движения, не заметил дорожных знаков ограничения скорости и дорожных работ, но увидел, как грузовой автомобиль стал смещаться влево, в результате чего не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение, - рассказали в отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.В ДТП погибла 43-летняя супруга водителя. Как рассказали инспекторы, она сидела в автомобиле на заднем сидении слева и была пристегнута ремнями безопасности. Ее 43-летний муж и три дочки чудом не пострадали. Годовалая малышка находилась посередине на заднем сидении автомобиля без специального детского кресла. Ее 12-летняя сестра сидела рядом, пристегнутая ремнями безопасности. Старшая дочь сидела спереди рядом с отцом, также пристегнутая.По данным ГИБДД, водитель Chevrolet Captiva водит автомобиль восемь лет, к административной ответственности привлекался семь раз. Состояние опьянения у него установлено не было. На мужчину составлено постановление по делу об административных правонарушениях за нарушение правил перевозки детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-за несвоевременной уборки снега на трассах Свердловской области за выходные произошло больше 200 аварий. Госавтоинпекторы контролируют состояние дорог и выдают подрядчикам предписания на устранение недостатков (подробнее)В Свердловской области за день произошло больше 120 ДТП. Почти все аварии произошли из-за плохих дорожных условий (подробнее)