В Свердловской области только за понедельник из-за плохих дорожных условий произошло больше 120 ДТП, в которых три человека погибли и еще 20 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, среди пострадавших двое детей.- Уже с выходных сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции ведут контроль за приведением улично-дорожной сети в безопасное для дорожного движения состояние, вместе с тем регистрируются факты ненадлежащего исполнения обслуживающими организациями обязанностей по уборке снега. Такая ситуация наблюдается на региональных автодорогах, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.Напомним, что за выходные из-за несвоевременной уборки снега на трассах Свердловской области произошло больше 200 аварий. Обслуживающим трассы организациям выдано более 150 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания улично-дорожной сети.Госавтоинспекция рекомендует водителям, не имеющим достаточного опыта управления в таких погодных условиях, отказаться от поездок. Кроме того путешествия на дальние расстояния следует перенести на более благоприятное время. При управлении транспортом нужно двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других машин, не допускать резких маневров, торможений и перестроений.Пешеходам следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: переходить дорогу в строго установленных местах, прежде убедившись в безопасности перехода. На одежде обязательно должны присутствовать световозвращающие элементы.