Следователи СКР забрали из Среднеуральского монастыря сейфы из бухгалтерии. По словам прихожан, чтобы попасть в закрытые кабинеты, людям в форме пришлось спилить двери.Момент изъятия документов попал на видео.Отметим, что отец Сергий (Романов) был вызван на допрос по уголовному делу о доведении до самоубийства, самоуправства и нарушении права на вероисповедание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтрасти Среднеуральского женского монастыря: Как бывший уголовник создал империю царебожников и пошел против церкви. Схимонаха Сергия лишили сана - духовник даже не приехал на заседание в епархию. Но тех, кто с ним давно, не отпугивают ни его уголовное прошлое, ни скандальные проповеди, ни церковный суд, который сейчас идет над схиигуменом. Последним толчком к грядущей буре стал визит в монастырь Ксении Собчак. Журналистка задумала снять фильм об опальном схимонахе и тех страстях, которые кипят на его огромной территории, но нарвалась на боевых монахинь… (Подробности)Тайные скиты отца Сергия: заповедник девственниц и провинившихся детейСкандал в Екатеринбургской епархии прогремел на всю Россию. Речь идет об отце Сергии. Сейчас скандальный схимонах прячется в обители – Среднеуральском женском монастыре. Откуда продолжает править своей «империей». В нее входят и тайные скиты, затерянные в уральской тайге, куда отвозили многих пострадавших детей. «Комсомолке» удалось поговорить с одной из жертв. (Подробности)